وطن النهار

قال الفلكي عادل السعدون امس الاثنين: ان الارض ستصل اليوم الثلاثاء الى نقطة الحضيض وهي اقرب مسافة من الشمس وعلى بعد 147 مليون كيلومتر منها.

واضاف السعدون في تصريح لـ«كونا» ان الارض في شهر يوليو تكون في الأوج وهي ابعد مسافة عن الشمس وستكون على بعد 152 مليون كيلومتر منها اي ان الفرق بين الحضيض والاوج 5 ملايين كيلومترات. واوضح ان ذلك يحدث بسبب ان الارض تدور حول الشمس بشكل «اهليجي» فتارة تكون اقرب مسافة للشمس «حضيض» ويحدث ذلك في اول اسبوع من يناير وتارة اخرى تكون في ابعد مسافة عن الشمس «أوج» ويحدث ذلك في اول اسبوع من يوليو. وذكر انه عندما تكون الارض في الحضيض يحدث المد الاعظم والجزر الادنى خلال السنة لكن هناك شرطا اخر يتحقق به المد الاكثر ارتفاعا والجزر الاكثر انخفاضا، مبينا انه لو صادف الحضيض في اول اسبوع من يناير وفي الوقت نفسه يكون القمر مقترنا مع الشمس وهو في بداية الشهر القمري وفي الوقت ذاته يكون القمر في حالة الحضيض مع الارض اي انه اقرب مسافة للارض.

