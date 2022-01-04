أول النهار

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

واستقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر كلا من نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وأمين سر المجلس فرز الديحاني ومراقب المجلس أسامة الشاهين ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الدكتور عبيد المطيري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد الحمد وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

وقد حضر المقابلة مدير مكتب سموه الفريق متقاعد جمال محمد الذياب.

كما استقبل سموه سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء حيث قدم لسموه علي حسين علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وحضر مراسم أداء القسم كبار المسؤولين بالدولة.

