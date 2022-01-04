أول النهار

أكد المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود أن الشباب هم نواة المستقبل وبناته، ونفتخر بهم ونتمنى من الجميع أن يحتذي بهم نحو مستقبل أفضل للكويت الغالية.

وهنأ الشيخ الحمود نائب المدير العام بنك الكويت الدولي منال الربيعان بمناسبة تصنيفها بالمرتبة الـ 48 وكأول امرأة كويتية ضمن أكثر من 300 امرأة مؤثرة في الأعمال التجارية والتمويل الإسلامي للعام 2021 من قبل مؤسسة cambridge IFA العالمية.

كما هنأ المستشار الحمود الشابة الكويتية فضة نايف فيصل الدويش بفوزها بالمركز الأول لجائزة الشباب العربي 2021 والبطلة الكويتية نبيلة احمد الخرافي لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة الجمباز الإيقاعي الدولية المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والشباب الكويتيين المتألقين مشاري محمد وسعود المطيري والبطلة أنفال المزين بحصولهم على الميدالية البرونزية والبطل محمد بو صخر لحصوله على الميدالية الفضية في رفع الأثقال في منافسات البطولة العربية المقامة بمدينة أربيل بجمهورية العراق الشقيق.

