أول النهار

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر إن وزارة الدفاع ماضية في طريق التطوير والنهضة والاصلاح، بجهود منتسبيها الذين يضعون نصب أعينهم مخافة الله -عز وجل- وثقة القيادة السياسية بهم، خدمةً لوطنهم، وحفاظاً على أمنه واستقراره، وصون حريته واستقلاله.

جاء تصريح الجابر خلال استقباله بمقر الوزارة أمس كبار قادة الجيش والهيئة الإدارية والمالية بوزارة الدفاع، لتهنئته بمناسبة تجديد الثقة التى أولته إياها القيادة السياسية بإعادة تعيينه في منصبه.

وفي كلمة له خلال اللقاء عبر الجابر عن خالص شكره، وجزيل تقديره، وعظيم امتنانه لمقام صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء، على ما منحوه إياه من ثقةٍ غاليةٍ، هي محل تكليف واعتزازٍ، ومسؤولية وأمانة، سائلاً الله -عز وجل- أن يعينه على حملها، والقيامِ بواجباتها، والعمل بموجب أحكامها.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بأن الثقة الغالية جاءت بفضل الله -عز وجل- ثم بجهود ودعم رئيس الأركان العامة للجيش، ووكيل وزارة الدفاع بالندب، والقيادات العسكرية، والوكلاء المساعدين، وجميع منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين، والذين أسهموا وخلال فترة زمنية وجيزة بتحقيق العديد من النجاحات والانجازات على المستويين العسكري والإداري، مضيفاً بأن ما تحقق من أهداف، كان بفضل تعاون الجميع، فلا إنجاز ينسب لفرد، ولا نجاح يستمر دون جهدٍ متواصلٍ وبذلٍ بلا حد، معرباً عن شكره وتقديره على ما أظهره منتسبو الوزارة من جدية بالعمل، وإخلاص بالعطاء، كان له الأثر الكبير، على مستوى الاداء والكفاءة والفاعلية.

حضر الاستقبال رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، ووكيل الوزارة بالندب الشيخ فهد جابر العلي الصباح، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر.

