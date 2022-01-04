الأولى

بعد أن سجلت الكويت أمس 982 اصابة بفيروس كورونا قرر مجلس الوزراء وقف إقامة المناسبات الاجتماعية بجميع أنواعها والتي تقام في الأماكن المغلقة اعتباراً من الأحد المقبل وحتى يوم الإثنين الموافق 28 فبراير المقبل، على أن يراجع القرار في ضوء الوضع الوبائي في حينه.

وكانت وزارة الصحة أكدت اهمية التشدد في تفعيل التوصيات الوقائية تباعاً لابطاء وخفض معدل العدوى وآثاره على بيئة العمل والاقتصاد والتعليم.

وابلغت مصادر النهار ان العودة للمرحلة الرابعة من خطة العودة للحياة الطبيعية مرشحة للعودة اذا استمرت معدلات الاصابة بفيروس كورونا في التصاعد كما الأيام الماضية. من جانبه اشار رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة جائحة كورونا د. خالد الجارالله الى تصاعد منحنى عدوى اوميكرون محلياً وخليجياً مع الاستقرار السريري، داعياً الى تأجيل المناسبات العامة، ومشدداً على تعاون الجميع مع جهود الدولة لتجاوز المرحلة.

وكانت حثت سفارات الكويت في عدد من الدول الاوروبية والعربية حثت المواطنين هناك على العودة الى أرض الوطن بسبب الارتفاع الكبير بعدد الاصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا أوميكرون. وطالبت السفارات المواطنين بالإلتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظا على سلامتهم في ظل الأوضاع الصحية غير المستقرة في العالم.

ودعت المواطنين في مختلف المدن في حال طلب الاستفسار عدم التردد في الاتصال بالقنصليات.

من جانب آخر تعمل وزارة الصحة على توفير 250 الف جرعة من لقاح كورونا الخاص بالأطفال مع شركة فايزر الأميركية بقيمة مليوني دينار لتطعيم الفئة من 5 الى 11 سنة.

على الصعيد ذاته قالت الوزارة انه سيتم تقديم الجرعة الثالثة (التعزيزية) من لقاح كوفيد - 19 لكل من تجاوز الـ50 عاما في مراكز تطعيم مشرف وجسر جابر ومركز شباب جليب الشيوخ دون موعد مسبق.

واوضح المتحدث الرسمي للوزارة د. عبدالله السند ان الامرسيتطلب حجز موعد مسبق للحصول على تلك الجرعة لكل من هو دون الـ50 عاما بجميع مراكز ومواقع التطعيم في البلاد.

وأشار الى ان الجرعة الثالثة متوافرة حاليا في جميع المستشفيات العامة لصالح منتسبي الوزارة وللمرضى من اصحاب المكوث المزمن قائلا ان عدد الذين تلقوا الجرعة التعزيزية خلال الأسبوع الماضي بلغ 115024 وانه تم حتى الآن تقديم الجرعة لأكثر من 461693 شخصا.

ولفت الى عودة العمل بمراكز كوفيد - 19 في سائر المحافظات لتطبيق بروتوكولات العزل الصحي المنزلي، مبينا ان على من تكون مسحته ايجابية التوجه للمركز التابع له في منطقة السكن وفق الرسالة النصية التي تصل اليه. وأوضح انه سيتم تقييم الحالة الطبية وعمل الفحوصات ووصف العلاجات اللازمة او التحويل للمستشفى اذا اقتضى الأمر ذلك مبينا انه سيتم ايضا التواصل مع الحالات الايجابية عبر الفرق الوقائية لتطبيق بروتوكولات تتبع المخالطين.

وزاد: بعد زيارة المركز في اليوم الأول ستتم زيارته في اليوم العاشر من تاريخ ثبوت الاصابة لاعادة التقييم الطبي وانهاء العزل الصحي لافتا الى ان مراكز كوفيد - 19 تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.

وأشار الى وجود خمسة مراكز بواقع مركز لكل محافظة تشمل مركز مدينة جابر الاحمد (N3) ومركز الرقعي الصحي ومركز الجابرية الصحي ومركز النسيم الصحي ومركز ابو فطيرة الصحي. وقال ان هناك زيادة في اعداد دخول المستشفيات والعناية المركزة من مرضى كورونا مقارنة بالشهر الماضي، لافتا الى انه حتى تستمر المؤشرات في نطاق السيطرة والاحتواء لا بد من مداومة التيقظ الحذر وتجنب اي ثغرة قد تأتي من قبلها العدوى.

وأوضح السند انه رغم زيادة الاصابات فانها ليست بالطردية التي نشاهدها في مناطق حول العالم تقل فيها نسبة التحصين داعيا الجميع الى الحصول على الجرعة التعزيزية لاستكمال التحصين.