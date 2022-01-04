الثلاثاء 04 يناير 2022 ,1 جمادى الآخرة 1443
رقم العدد:
4328
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عماد جواد بو خمسين
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دندرة
الأنهار وشلالات الأمطار مقصودة لجلب السائحين... عفارم تعاون الأشغال مع المشروعات السياحية !
دندرجي
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