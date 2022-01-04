الأولى

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان امس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السادس عشر وهم: نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي وأمين سر المجلس فرز الديحاني ومراقب المجلس اسامة الشاهين ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية د.عبيد المطيري ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية احمد الحمد وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.

واستقبل سمو ولي العهد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد حيث قدم لسموه علي الموسى وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون الشباب حيث ادى اليمين الدستورية امام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

