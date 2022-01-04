الأولى

للمرة الأولى في تاريخها ومنذ انضمامها لعضوية منظمة الأقطار المصدرة للبترول أوبك ، حظي مرشح الكويت ومحافظها الأسبق في المنظمة هيثم الغيص بتأييد واسع بتعيينه أميناً عاماً للمنظمة اعتباراً من أغسطس المقبل.

وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس تأييد مرشح الكويت هيثم الغيص بالإجماع من قبل جميع الدول الاعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لتولي منصب الأمين العام لها.

وقال الفارس في بيان صحافي أمس، صادر عن وزارة النفط: يسعدني ويشرفني أن أزف هذا الخبر السار لسمو الامير وسمو ولي العهد ولسمو رئيس مجلس الوزراء، موضحا ان وزراء (أوبك) أشادوا خلال الاجتماع بمواقف الكويت وسياستها وبمؤهلات وقدرات مرشحها هيثم الغيص وبالتالي حصلت الكويت على هذا المنصب بالاجماع.

وتقدم الفارس بالشكر للقيادة السياسية على الدعم غير المحدود والتوجيهات المستمرة والتي أدت إلى هذا النجاح الكبير الذى تحقق اليوم، مثمناً في هذا الصدد ايضا مواقف ودعم جميع الدول المؤيدة لترشيح الكويت.