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كشفت مصادر لـ«النهار»، عن توجهات لاجراء دراسة شاملة لانشاء بنك للحرفيين، للتعامل مع الصناعات الحرفية المتخصصة في المجال الصناعي والحرفي في الكويت، بهدف تمويل تلك المشاريع بشروط ميسرة.

وأضافت المصادر، ان عددا من الاجتماعات الماراثونية عقدتها مجموعة من المستثمرين لبحث انشاء البنك والبدء في دراسة الجدوى الاقتصادية للترتيب حول الأهداف الموضوعة والاغراض المتعددة له، موضحة ان الاجتماعات تطرقت الى ابرز الفئات المتوقع مشاركتها والاستفادة من البنك. وأوضحت، ان الاجتماعات تطرقت الى الجهات المحتمل مساهمتها في تشكيل البنك، واذا كانت الجهات الحكومية مثل الهيئات او المؤسسات الاقتصادية والسيادية سترغب في المساهمة ام لا.

وذكرت المصادر ان آلية عمل بنك الحرفيين سوف تركز على الاعمال الحرفية المختصة والتعاون الاستراتيجي مع المناطق الصناعية وكيفية تطويرها والمساهمة في التمويل الخاص للمشاريع الحرفية في المناطق الصناعية التي تهدف الحكومة لتطويرها الفترة المقبلة.

وحول اَلية التمويل والمجالات المختلفة للبنك توقعت المصادر ان يكون بنك الحرفيين على غرار البنك الصناعي لكن باختلاف التخصصات ومدة الاقراض والمشاريع المتعامل معها.