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وسط تأكد تعثر المشروع السياسي الموحد لمعارضي الحكومة بعد اعلان النائب السابق مسلم البراك تعذر الاجتماع مع النواب الـ31، يعقد مجلس الأمة اليوم جلسة ذات طابع سياسي بامتياز، تؤدي في مطلعها الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، وسط انسحاب متوقع من عشرة نواب او اكثر.

ويتصدر الجلسة ملف متضخم من الاوراق والرسائل الواردة التي يحتمل ان تسفر عن تجاذبات سياسية في ظل وجود خلاف على ما هو مدرج من الرسائل وما لم يدرج، في ظل وجود رسالة مثيرة من لجنة الداخلية والدفاع لسحب تقريرها بشأن اعادة توزيع الدوائر الانتخابية لمزيد من الدراسة، ولاستقالة النائب يوسف الفضالة. وسينتقل المجلس الى البت في استقالتي النائب مهند الساير من عضوية اللجنة التشريعية، وكذلك النائب د. خالد العنزي من عضوية لجنة الأولويات.

ومن المقرر ان يختار المجلس اعضاء للجان التشريعية والمرافق العامة والداخلية والدفاع والميزانيات والحساب الختامي وشؤون البيئة لتوزير النواب د. حمد روح الدين ومبارك العرو ومحمد الراجحي، كما سيكون هناك بند لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021 - 2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

وسيناقش المجلس عددا من القوانين ابرزها المداولة الثانية لقانوني «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر». والتقرير الرابع للجنة غير محددي الجنسية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بشأن الحقوق المدنية والقانونية والاجتماعية والوظيفية لغير محددي الجنسية، وعددها خمسة اقتراحات، واعتماد الحساب الختامي لعدد من الهيئات والمؤسسات الحكومية.