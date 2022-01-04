الأولى

كشفت مصادر معنية لـ«النهار»، عن ان ضغط ازمة الأمطار وما احدثته من خسائر اقتصادية جسيمة، ستدفع الحكومة ومجلس الأمة باتجاه تبني اصلاحات تشريعية عاجلة تتعلق بمعالجة ثغرات ترسية المناقصات والممارسات على المقاولين، ووضع معايير صارمة لمن يقومون بتنفيذ الطرق وصيانتها.

وبينت ان تلك الأزمة ستوجه الى ضرورة الاسراع في علاج مثالب القوانين والتشريعات الاقتصادية، والتي على رأسها قوانين التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاصة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وقانون الافلاس.

وتوقعت المصادر مجموعة كبيرة من المقترحات، تمهيداً لوضع آليات تعالج تلك القوانين وتجعلها صالحة للعمل ومناسبة للقطاع الخاص وبما يعزز المالية العامة للدولة.

واستدركت ان حصار الفساد ومكافحته بات امراً ملحاً، خاصة في ظل وجود بنود عدة لمواطن الهدر في الانفاق على المشروعات التي يتم ترسيتها على المقاولين.

