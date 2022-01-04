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عمان- الوكالات: أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من العاصمة الأردنية عمّان، امس عقب مباحثات أردنية- سعودية مشتركة، بأن «أياديهما كعرب ممدودة للإخوة في إيران في حال تجاوبوا معهم لمعالجة الهموم العربية فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة».

وقال الوزير السعودي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الاردني وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن بلاده تثمن دعم الأردن الرافض «للهجمات الإرهابية تجاه المناطق والأعيان المدنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران»، مبينا أنهما تطرقا في اللقاء إلى الدور الإيراني «المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم ودعمها للميليشيات».

وتابع بالقول: «أكدنا على الجهود الحثيثة الرامية، لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وأهمية التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب والتطرف». وذكر وزير الخارجية السعودي أنه ونظيره الأردني، قد أكدا خلال المباحثات الثنائية، على أن «أيديهما ممدودة للإخوة في إيران في حال التجاوب مع معالجة هموم وقضايا المنطقة العربية».