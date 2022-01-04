الأولى

دعا تجمّع دواوين الكويت الحكومة الجديدة الى ان تكون لها اهداف واضحة ومحددة وموحدة وبرنامج عمل شامل للسنوات المقبلة، لا يتغير ولا يتبدل بتغير الأشخاص، كما طالب بتشكيل لجنة برلمانية وزارية لوضع خارطة طريق تهدف الى معالجة جميع الملفات والقضايا المتعلقة بمصلحة الوطن والمواطن. وقال التجمع في بيان اصدره امس ممهورا بتوقيع فهد المعجل ان من يمكنهم تحقيق ذلك هم رجال دولة من النواب والوزراء المتفائلين بمستقبل الكويت، الذين هم على قدر كبير من الكفاءة والمسؤولية ويملكون الرؤية المستقبلية ويطرحون الحلول الواقعية والمنطقية لمعالجة الملفات العالقة واصلاح الاختلالات والنهوض بالبلد بما يتوافق مع تطلعات وآمال اهل الكويت الأوفياء. ودعا التجمع ايضا الى البعد عمن يسوق لشعارات التشاؤم والتذمر والتجريح ودغدغة المشاعر والاستعراض الاعلامي وتصيد الأخطاء. وقال: لنسع لاستغلال طاقات الشباب في مختلف المجالات وتمكينهم من المساهمة في صياغة مستقبل الكويت فهم عماد الوطن وثروته الحقيقية والهدف الرئيسي للتنمية. وبارك المجلس تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد، مشيرا الى ان هناك تحديات سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة تواجه الوطن، وهذا يحتاج الى جهود وتنظيم وعمل ممنهج في اطار رؤية شاملة ومدد محددة للتنفيذ، حتى لا تصبح الوعود مجرد كلام واستعراض اعلامي، لافتا الى ان ذلك لن يتحقق الا بوجود استقرار سياسي وتعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.