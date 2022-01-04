الأولى

أظهرت بيانات لموقع TripleA المتخصص، أن 47.9 الف مواطن كويتي يتعاملون بالعملات المشفرة. وقال تقرير للموقع، ان لدى الهند اكبر عدد مستخدمي العملات المشفرة او الرقمية على الصعيد العالمي بأكثر من 100 مليون مستخدم. وتلتها اميركا بالمرتبة الثانية بأكثر من 27 مليون مستخدم. وجاءت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 17 مليون مستخدم، وبعدها نيجيريا

بـ 13 مليونا وبعدها البرازيل بأكثر من 10 ملايين مستخدم. أما في العالم العربي، فحازت مصر اكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص. وبعدها المغرب في المرتبة الثاني عربياً بـ 878.1 الف مستخدم، والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 الف مستخدم، يليها العراق بـ 375.7 شخصا واليمن بـ 278.3 الف مستخدم.

