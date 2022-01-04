مال وأعمال

كشفت مصادر معنية لـ«النهار» عن ان ضغط ازمة الأمطار وما احدثته من خسائر اقتصادية جسيمة،ستدفع الحكومة ومجلس الأمة باتجاه تبني اصلاحات تشريعية عاجلة تتعلق بمعالجة ثغرات المناقصات والممارسات على المقاولين ووضع معايير صارمة لمن يقومون بتنفيذ الطرق وصيانتها.

وبينت ان تلك الأزمة ستدفع بضرورة الاسراع في علاج مثالب القوانين والتشريعات الاقتصادية والتي على رأسها قانون التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وكذلك قانون الافلاس.

وارتأت المصادر ان مجموعة كبيرة من المقترحات قدمتها جهات عدة لوزارات الدولة، تمهيداً لوضع آليات تعالج تلك القوانين وتجعلها صالحة للعمل ومناسبة للقطاع الخاص وبما يعزز المالية العامة للدولة.

واستدركت ان حصار الفساد ومكافحته بات امراً ملحاً، خاصة في ظل وجود بنود عدة لمواطن الهدر في الانفاق على المشروعات التي يتم ترسيتها على المقاولين.

ومن جهة اخرى، اشارت بيانات حكومية رسمية ان قرابة 1.2 مليار دينار لم يتم انفاقها على المشاريع التنموية حتى الآن، طبقاً للبيانات الصادرة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، حيث اشارت الى ان ما تم انفاقه على المشروعات المدرجة في الخطة بحدود 500 مليون دينار من اجمالي 1.7 مليار تم رصدها لخطة التنمية 2021/2022 وبنسبة 29 % من الاجمالي.

