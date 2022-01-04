مال وأعمال

كشفت بيانات رسمية ان اجمالي تداولات البورصة بلغت بنهاية ديسمبر 1.2 مليار دينار، حيث بلغ حجم البيع للكويتيين 478.77 مليون دينار مقابل شراء قدره 447 مليوناً.

ووفق التقرير الرسمي الصادر عن البورصة لشهر ديسمبر، بلغت مبيعات الشركات 211 مليوناً مقابل شراء قدره 195 مليوناً. وبلغ حجم البيع لصناديق الاستثمار 37.7 مليون دينار، مقابل 34.9 مليوناً. وبلغت تداولات محافظ العملاء على مستوى البيع 319 مليون دينار مقابل شراء قدره 348 مليون دينار.

وعلى مستوى تداولات الخليجي، بلغ حجم الشراء على مستوى الأفراد 7.06 ملايين، فيما بلغ البيع 9.8 ملايين، وعلى مستوى الشركات بلغ حجم التداولات 41.7 مليوناً مقابل 20.5 مليوناً للشراء وعلى مستوى صناديق الاستثمار بلغ حجم الشراء 10.3 ملايين دينار مقابل بيع قدره 4.6 ملايين دينار.

وعلى مستوى محافظ العملاء، بلغ حجم البيع 28.06 مليون دينار، مقابل 152.5 مليوناً للشراء.

وفي تداولات اخرى، بلغ حجم الشراء على مستوى الأفراد 17.5 مليون دينار والبيع 16.8 مليوناً، فيما بلغت تداولات البيع على مستوى الشركات 97.2 مليون دينار مقابل 142.2 مليوناً للشراء وسجلت تداولات صناديق الاستثمار 5.4 ملايين دينار مقابل 0.71 مليون للشراء.

ومن ناحية اخرى، سجلت البورصة 390.2 ألف حساب خامل بنهاية 2021، وذلك من اجمالي 410.5 آلاف للسوق، فيما بلغ حجم التداولات النشطة 20.3 ألفاً.

وزادت الحسابات الخاملة بواقع يتجاوز 12 ألف حساب مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت الحسابات النشطة بواقع 4 آلاف حساب بنهاية ديسمبر 2021، حيث تراجعت من 24.98 حساباً مقارنة بحوالي 20.3 ألفاً بنهاية ديسمبر 2021.

