مال وأعمال

كشفت مصادر لـ«النهار»، عن توجهات لاجراء دراسة شاملة لانشاء بنك للحرفيين للتعامل مع الصناعات الحرفية المتخصصة في المجال الصناعي والحرفي في الكويت ولتمويل المشاريع الحرفية بشروط ميسرة من حيث المدة سواء متوسطة او بعيدة الاجل وبأعباء اقل للمتخصصين. وأضافت المصادر ان عددا من الاجتماعات المراثونية عقدتها مجموعة من المستثمرين لبحث انشاء البنك والبدء في دراسة الجدوى الاقتصادية للترتيب حول الأهداف الموضوعة والاغراض المتعددة لانشاء البنك، موضحة ان الاجتماعات تطرقت الى ابرز الفئات المتوقع مشاركتها والاستفادة من البنك. وأوضحت ان الاجتماعات تطرقت الى الجهات المحتملة مساهمتها في تشكيل البنك وهل تلك المشاركات حكومية ام خاصة واذا كانت من الجهات الحكومية مثل الهيئات او المؤسسات الاقتصادية والسيادية وهل ستشهد مساهمتها باكتتاب المواطنين في مثل ذاك مشروع. وذكرت المصادر ان آلية عمل بنك الحرفيين سوف تركز على الاعمال الحرفية المختصة والتعاون الاستراتيجي مع المناطق الصناعية وكيفية تطوريها والمساهمة في التمويل الخاص للمشاريع الحرفية في المناطق الصناعية التي تهدف الحكومة لتطوريها الفترة المقبلة. وحول اليه التمويل والمجالات المختلفة للبنك توقعت المصادر ان يكون بنك الحرفيين على غرار البنك الصناعي لكن باختلاف التخصصات ومدة الاقراض والمشاريع المتعامل معها، مشيرة الى ان البنك سيضع شروط مسبقة للحصول على تمويل حرفي للمشروع بالشروط الميسرة على ان يكون المشروع مرخصاً به من الجهات ذات الاختصاص، بالاضافة الى بعض الشروط المرتبطة بالمساحة المتاحة للمشروع والجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وقدرته على خدمة تحصيل القرض.