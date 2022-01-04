مال وأعمال

تواصل اضطراب الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب سوء حالة الطقس في مناطق عدة من البلاد وارتفاع عدد الاصابات بـ«كوفيد -19» بدفع من المتحور اوميكرون شديد العدوى. وألغيت 2584 رحلة جوية في الولايات المتحدة منذ السبت الماضي، اي اكثر من نصف الرحلات الجوية الملغاة على مستوى العالم التي بلغ عددها 4501، وفق موقع «فلايت اوير» الالكتروني. ويشهد النقل الجوي العالمي اضطرابا شديدا بسبب المتحور «أوميركون» والغيت آلاف الرحلات ويتغيب العديد من الطيارين وأعضاء طاقم الطيران بعد اصابتهم بـ«كوفيد -19» او مخالطتهم مصابين به، ما يدفعهم لحجر انفسهم وتضطر الشركات لالغاء رحلات لعدم وجود عدد كافٍ من الموظفين. وألغت شركات الطيران في انحاء العالم حوالي 7500 رحلة جوية خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد.