مال وأعمال

أكدت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقييمات البنك التجاري الكويتي، مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ وذلك وفق بيان لبورصة الكويت امس الاثنين.

وعكس تقرير «موديز» مواطن القوة والضعف بالنسبة للبنك وتوقعات الوكالة في هذا الشأن، كما تطرق التقرير إلى المخاطر الائتمانية المرتفعة الناتجة عن التركزات الائتمانية العالية، وارتفاع مستوى المخصصات والقروض التي تم شطبها، وكذلك تراجع معدلات الربحية الصافية.

ويعكس التقييم الائتماني الأساسي هيكل التمويل لدى البنك القائم على الإيداعات، على الرغم من أن تركز قاعدة التمويل يظل عاملاً مؤثراً، فضلاً عن كفاية معدلات السيولة بشكل مريح، وقوة ومتانة القاعدة الرأسمالية للبنك.

وتعكس النظرة المستقبلية لـ«التجاري الكويتي» التوازن الذي نجح في تحقيقه بين قدرته العالية على تحقيق الأرباح وكذلك المصدات التي يحتفظ بها البنك في صورة مُخصصات مقابل التركزات المرتفعة، وكذلك المُخصصات العالية التي يقوم البنك بتكوينها أخيراً وعمليات شطب القروض.

وذكر تقرير «موديز» أن أصول البنك بلغت 4.1 مليارات دينار (13.7 مليار دولار)، كما في 30 يونيو 2021؛ لذا يعد ثامن أكبر بنك في الكويت من حيث الأصول، ويستحوذ على حصة قدرها 5.5% من السوق.

