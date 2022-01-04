مال وأعمال

أنهى مؤشر سوق الأوراق المالية الخليجية تداولات العام 2021 بمكاسب بلغت نسبتها 34.9 في المئة فيما يعد أعلى مكاسب تشهدها البورصات الخليجية منذ العام 2008. وتمكن مؤشر مورجان ستانلي الخليجي من تحقيق مكاسب على مدى اثني عشر شهراً متتالية حتى نوفمبر 2021 عندما تراجع بنسبة 3.4 في المئة. إلا ان المكاسب التي سجلها في ديسمبر 2021 نجحت في تعويض بعض من التراجع الذي أصاب الأداء السنوي.

ووفقا لتقرير صادر عن شركة «كامكو» احتفظت سوق أبوظبي للأوراق المالية بمركز الصدارة كأفضل البورصات الكبرى أداءً على مستوى العالم بمكاسب بلغت نسبتها 68.2 في المئة. وجاءت السعودية في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بمكاسب قوية بنسبة 29.8 في المئة، ثم بورصتي دبي والكويت بنمو بلغت نسبته 28.2 في المئة و 27.0 في المئة، على التوالي.

وشهدت الأسواق العالمية عاماً مثيراً بنفس القدر حيث لامس مؤشر مورجان ستانلي العالمي مستوى قياسياً في 29 ديسمبر 2021، إلا ان التراجعات التي سجلها خلال آخر جلستي تداول لهذا العام قلصت جزئياً المكاسب التي نجح في تحقيقها للسنة الثالثة على التوالي والتي وصلت إلى 20.1 في المئة. وتعزى المكاسب التي سجلها المؤشر خلال العام بصفة رئيسية للأداء الجيد للأسواق المتقدمة التي شهدت نمواً قوياً ثنائي الرقم تجاوز أكثر من 20 في المئة لمعظم الأسواق المكونة للمؤشر. من جهة أخرى، أدى تراجع مؤشر الأسواق الناشئة بنسبة 4.6 في المئة إلى التأثير سلباً على معدل النمو العالمي بصفة عامة.

أداء الأسواق

تفوقت أسواق الأسهم الخليجية على نظيراتها العالمية بتسجيل مؤشر مورجان ستانلي الخليجي لمعدل نمو بنسبة 34.9 في المئة على أساس سنوي في العام 2021 وتعافى المؤشر بالكامل من التراجع الذي أصيب به جراء جائحة كوفيد -19 وانخفاض أسعار النفط بنسبة 3.7 في المئة في العام 2020. وسجلت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مكاسب خلال العام، إلا أن سوق أبوظبي كانت الأفضل أداءً لهذا العام بتسجيلها أحد أعلى معدلات النمو على مستوى العالم بنسبة 68.2 في المئة. كما أسهمت المكاسب التي سجلتها السعودية بنسبة 29.8 في المئة في تعزيز هذا النمو. وكان نمو بورصتي السعودية وأبوظبي مدفوعاً بإدراج العديد من الشركات المملوكة للدولة في ظل مناخ من التفاؤل الاقتصادي والمشاريع الكبرى وتنفيذ الخطط في الوقت المحدد لها. وتم اتخاذ الكثير من المبادرات الجديدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تستهدف بشكل أساسي تنويع إيرادات الدولة بعيداً عن النفط وفي نفس الوقت التأكد من أن حصتها السوقية في سوق النفط ما تزال قوية عن طريق زيادة طاقتها الانتاجية.

ارتفاعات قوية

وظلت أنشطة التداول في دول مجلس التعاون الخليجي قوية وارتفعت للعام الثالث على التوالي لتصل قيمة التداولات إلى 789.7 مليار دولار ، بنمو بلغت نسبته 19.7 في المئة مقابل 659.8 مليار دولار أمريكي في العام 2020. وكان هذا أعلى مستوى تشهده أنشطة التداول في المنطقة منذ العام 2014. وارتفعت أنشطة التداول في كل بورصة من بورصات المنطقة على حدة في العام 2021، باستثناء البحرين.

الكويت

وسجلت المؤشرات القياسية الكويتية أداءً إيجابياً في العام 2021 وكانت واحدة من أفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بفضل تسجيل معظم المؤشرات الرئيسية وجميع قطاعات السوق لمكاسب خلال العام. وجاءت تلك المكاسب بعد النتائج المالية القوية التي أعلنت عنها الشركات والتي وصلت إلى مستويات ما قبل الجائحة، هذا إلى جانب الانتعاش الاقتصادي القوي نتيجة لإطلاق برامج اللقاحات بوتيرة سريعة. وأنهى مؤشر السوق العام تداولات العام 2021 عند مستوى 7,043.16 نقطة. بارتفاع بلغت نسبته 27.0 في المئة، ليحتل بذلك المرتبة الرابعة كأفضل المؤشرات أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وازداد تركيز المستثمرين على الأسهم متوسطة الحجم خلال العام مما أدى إلى ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 31.7 في المئة، بينما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي الأوسع نطاقاً بنسبة 29.3 في المئة. من جهة أخرى، سجل مؤشر السوق الأول للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة مكاسب أقل قليلاً بنسبة 26.2 في المئة خلال العام. وبلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة 42.0 مليار دينار كويتي بنهاية العام مقابل 33.0 مليار دينار كويتي بنهاية العام الماضي، بزيادة بنسبة 27.2 في المئة.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي للعام السادس على التوالي في العام 2021 وسجل ثاني أعلى معدل مكاسب على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام بنمو بلغت نسبته 29.8 في المئة. كما يعتبر هذا أيضاً أكبر مكسب يسجله السوق منذ 14 عاماً. وكان أداء المؤشر مدعوماً بمجموعة من العوامل المختلفة، بما في ذلك الانتعاش الاقتصادي القوي، وارتفاع أسعار النفط، وتحسن ربحية الشركات التي وصلت إلى مستوى مرتفع جديد في الربع الثالث من العام 2021، بالإضافة إلى سلسلة من الاكتتابات الأولية والتي نتج عنها ادراج 12 سهما جديداً في البورصة السعودية. وتم إدراج تسع من تلك الشركات المدرجة حديثاً في السوق الرئيسية وأربع في السوق الموازية (نمو). ووصلت القيمة السوقية للبورصة السعودية إلى 10.0 تريليونات ريال سعودي، بزيادة بنسبة 10.0 في المئة مقارنة بالعام 2020.

الامارات

كان مؤشر سوق أبوظبي هو أفضل المؤشرات الرئيسية أداءً على مستوى العالم في العام 2021 بنمو بلغت نسبته 68.2 في المئة. كما تعتبر تلك المكاسب السنوية هي الأعلى منذ 15 عاماً وجاءت بعد شهور متتالية من الأداء الإيجابي. وأنهى المؤشر تداولات العام عند مستوى 8,488.36 نقطة.

