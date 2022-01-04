مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها، أمس، على ارتفاع مؤشر السوق العام 8?04 نقاط ليبلغ مستوى 7051?2 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.11 في المئة. وتم تداول 119.5 مليون سهم عبر 5451 صفقة نقدية بقيمة 21.9 مليون دينار. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6?72 نقاط ليبلغ مستوى 5879?55 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?11 من خلال تداول 84?1 مليون سهم عبر 3224 صفقة نقدية بقيمة 8?8 ملايين دينار . وارتفع مؤشر السوق الأول 14?49 نقطة ليبلغ مستوى 7653?6 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?19 من خلال تداول 34?4 مليون سهم عبر 2227 صفقة بقيمة 13?1 مليون دينار (نحو 43?3 مليون دولار). وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 11?5 نقطة ليبلغ مستوى 6096?54 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0?19 في المئة من خلال تداول 65?8 مليون سهم عبر 1875 صفقة نقدية بقيمة 7?2 ملايين دينار. وكانت شركات (ياكو ) و(امتيازات) و(وربة كبيتل) و(يونيكاب) و(انوفست) الأكثر ارتفاعا أما شركات (جي إف اتش) و (بيتك) و(أهلي متحد) و(وطني ) و(استثمارات) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة.

