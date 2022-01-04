مال وأعمال

«أ. ف. ب» - أعلنت شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية أنّها سلّمت في العام 2021 ما يقرب من مليون سيارة حول العالم، أي ما يقرب من ضعف الرقم الذي حقّقته في 2020، في أداء أتى أفضل من المتوقع على الرّغم من مشاكل الإمدادات العالمية.

وقالت تيسلا، إنّها سلّمت في العام المنصرم أكثر من 936 ألف سيارة من جميع الطرازات، في نمو بنسبة 87.4% بالمقارنة مع 2020.

وكانت الشركة الأميركية حدّدت لنفسها في يناير 2021 هدف تحقيق زيادة سنوية في عمليات التسليم بنسبة 50% كمعدل وسطي خلال السنوات المقبلة، ما يعني أنّ أداءها على هذا الصعيد في العام الماضي أتى أفضل بكثير من الهدف المحدد.

والمجموعة التي قرّرت نقل مقرّها الرئيسي من بالو ألتو (كاليفورنيا) إلى أوستن (تكساس)، باعت العام الماضي ما مجموعه 911.208 سيارة من طرازيها 3 وY، و24,964 سيارة من طرازيها الفاخرين S وX (سعر السيارة الواحدة من هذين الطرازين يبلغ 90 ألف دولار و100 ألف دولار على التوالي).

وفي الربع الرابع لوحده من العام الماضي سلّمت الشركة 308,600 سيارة، بزيادة 0.9% بالمقارنة مع الربع نفسه من 2020.

وكانت الشركة سلّمت في الربع الثاني من 2021 ما مجموعه 201,250 سيارات، لتتخطّى بذلك للمرة الأولى في تاريخها عتبة الـ200 ألف سيارة مسلّمة خلال فصل واحد.

ونجحت تسلا في أن تتجنّب مشكلات الإمدادات العالمية التي عانى منها في الآونة الأخيرة قطاع صناعة السيارات بأسره حول العالم.

