مال وأعمال

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد الفارس تأييد مرشح الكويت هيثم الغيص بالاجماع من قبل جميع الدول الاعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتولي منصب الامين العام لـ(اوبك) فى شهر اغسطس القادم.

وقال الفارس في بيان صحافي صادر عن وزارة النفط: «يسعدني ويشرفني ان ازف هذا الخبر السار لسمو الامير وسمو ولي العهد، ولسمو رئيس مجلس الوزراء».

وبين انه تم الانتهاء من الاجتماع الوزاري لمنظمة اوبك وهو اجتماع خاص للاتفاق على تعيين الامين العام القادم للمنظمة، مشيرا الى ان مرشح دولة الكويت لهذا المنصب قد حصل على دعم وتأييد جميع الدول الاعضاء بالمنظمة.

واوضح ان وزراء (أوبك) أشادوا خلال الاجتماع بمواقف الكويت وسياستها وبمؤهلات وقدرات مرشح الكويت هيثم الغيص وبالتالي حصلت الكويت على هذا المنصب بالاجماع.

وتقدم الفارس بالشكر للقيادة السياسية الكويتية على الدعم غير المحدود والتوجيهات المستمرة والتى ادت الى هذا النجاح الكبير الذى تحقق اليوم، مثمنا في هذا الصدد ايضا مواقف ودعم جميع الدول الشقيقة والصديقة المؤيدة لدولة الكويت ومرشحها. واكد ان هذا النجاح اليوم جاء ثمرة عمل وجهود جبارة على مدى الاشهر الثلاثة الماضية بين مختلف اجهزة الدولة المعنية والتى نسقت فيما بينها ونظمت حملة وتحركات على عدة مستويات مع كل الدول الاعضاء بالمنظمة لحشد التأييد والدعم المطلوب لمرشح الكويت.

يذكر ان الكويت من الدول الخمسة التى اسست منظمة اوبك عام 1960 كما تلعب الكويت دورا بارزا فى مختلف اعمال المنظمة من خلال مجالسها ولجانها وانشطتها الفنية المختلفة.

وتسهم الكويت كذلك في اتفاق خفض الانتاج الموقع بين منظمة اوبك والدول من خارج اوبك وهو ما يعرف باسم اتفاق اوبك بلس اضافة الى ان الكويت عضوا فى اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج. ويعتبر الامين العام للمنظمة المسؤول الأول عن الادارة اليومية لمختلف أنشطة المنظمة الادارية والمالية والفنية، وكما أنه المتحدث الرسمي للمنظمة اعلاميا ويمثلها في مختلف الانشطة والمناسبات العالمية.

وسيتولى مرشح الكويت السيد هيثم فيصل الغيص المنصب خلفا للأمين العام الحالى النيجيري محمد باركندو والتى تنتهى مدته فى شهر يوليو القادم.

