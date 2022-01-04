مال وأعمال

أرست مصر 8 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز من خلال مزايدة عالمية على شركات «إيني»، و«بي بي»، و«أبكس إنترناشيونال»، و«إنرجين إيجيبت»، و«إينا نافتا»، و«سيبترول»، و«يونايتد إنرجي»، بحسب بيان للوزارة. المناطق التي وقعت عليها الترسية، هما منطقتان بالبحر المتوسط، و4 مناطق بالصحراء الغربية، فضلا عن منطقتين بخليج السويس بإجمالي مساحات تقدّر بحوالي 12.3 ألف كم مربع بحدٍّ أدنى للاستثمارات فى فترات البحث تقدَّر بحوالي 250 مليون دولار، وذلك لحفر 33 بئرا كحدٍّ أدنى، بالإضافة إلى 23.7 مليون دولار منح توقيع. ومنحة التوقيع هي مبلغ من المال تدفعه الشركات إلى مصر عند توقيع العقود. وكانت المزايدة التي تم طرحها في فبراير 2021، تشمل تسع مناطق للبحث والتنقيب في البحر المتوسط، و12 منطقة في الصحراء الغربية، وثلاث مناطق في خليج السويس. ويبلغ إجمالي استثمارات قطاع البترول في مصر، سواء كان محليا أو من قبل المستثمرين الأجانب، في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة، حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية، وفقا لبيانات وزارة البترول المصرية. ورفعت المشروعات الجديدة التي افتتحتها مصر في ديسمبر الماضي إنتاج البلاد من البنزين 55% إلى 6 ملايين طن سنويا من 3.9 ملايين طن في 2014.