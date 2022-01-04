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تستعد الممثلة آيتن عامر لطرح أولى أغنياتها وتحمل عنوان «بناقص» في الأسبوع الأول من العام الجديد 2022.

وهي من كلمات تامر حسين، الحان وليد سعد، توزيع أحمد ابراهيم، ومن إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، وإخراج بتول عرفة.

واستلمت شركة لايف ستايلز ستوديوز الإعلان الترويجي لأغنية «بناقص»، تمهيداً لطرح الأغنية المصورة في السابع من يناير حصرياً عبر قناة الشركة الرسمية على اليوتيوب.

وتُعد أغنية «بناقص» أول عمل غنائي لآيتن عامر، واستغرق تنفيذه وقتاً طويلاً حرصاً من جميع الأطراف على تقديم عمل غنائي ضخم من ناحية الصوت والصورة.

