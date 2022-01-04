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كشف الكاتب بندر السعيد عن مسلسل «1990» الذي يخوض به سباق رمضان، والعمل تقع احداثه خلال تلك الفترة الزمنية ويتصدى لإخراجه ثامر العسلاوي ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم بينهم عبد الرحمن العقل وإبراهيم الحربي وعلي جمعة وميس كمر ومحمد العجيمي واحمد إيراج ومبارك سلطان وزهرة الخرجي وعبدالناصر الزاير كما انضم للعمل كل من ناصر الحساوي وفي الشرقاوي وحسن ابراهيم والفنانة شوق وغيرهم من الفنانين.

تأخذ في الشرقاوي دورا في البطولة وللتعريف بـ(في) فإن والديها هما الشاعر علي الشرقاوي والشاعرة فتحية عجلان، وبدايتها كانت مذيعة في تلفاز البحرين، ثم ما لبثت أن انتقلت إلى تلفاز دبي لتغدو أول مذيعة خليجية تحترف التقديم خارج بلدها، وقدمت كذلك برنامج (فجر الخير يا دبي)، إضافة إلى ذلك الكثير من السهرات التي استضافت فيها الكثير من النجوم على قمتهم الممثل الدولي عمر الشريف، ثم اتجهت إلى التمثيل، وشاركت بعدد من التمثيليات والمسرحيات في البحرين والمملكة العربية السعودية والتي من داخلها (وجه إخلاء، والعولمة).

