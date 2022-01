إضاءات

Spider Man : No Way Home فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا. للمخرج جون واتز. والنجوم مثل: توم هولاند وزيندايا وبينديكت كيومبرباتش. Sing 2 فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج جاريت جيجيس. والنجوم مثل: كلاري كالواي وهالزي ويسث ماكفارلين. the king's Man فيلم أكشن ومغامرات وكوميدي. للمخرج مايثو فون. والنجوم مثل: جيما آر تيرترسون ورالف فاتيس وكولين فيرث. American Undergo فيلم مسيرة ذاتية ودراما ورياضي. للمخرج جون إرفين وآندرو إرفين. والنجوم مثل: زكادي ليفي وآنا باكوين ودينيس كويد. the Matrix Resurrections فيلم أكشن وخيال علمي. للمخرج لانا واتشوسكي. والنجوم مثل: كيانو ريفز وكاري آن موس وبريانكا شوبرا. West Side Story فيلم جريمة ودراما وموسيقى. للمخرج ستيفن سبيلبرغ. والنجوم مثل: آنسيل إلغورت وراشيل زيغلر ومادي زيغلر. Ghostbusters: After life فيلم مغامرات وكوميدي وفانتازيا، للمخرج جيسون رايتمان، والنجوم مثل: ماكينا غريس وبيل موري وفين ووالفهارد. Licorice Pizza فيلم كوميدي ودراما ورومانسي. للمخرج بول توماس آندرسون والنجوم مثل: آلانا حاييم وكوبر هوفمان وبرادلي كوبر. A Journal For Jordan فيلم دراما. للمخرج دنزل واشنطن. والنجوم مثل: مايكل جوردون واشانت آدامز وجالون كريستيان. Encanto فيلم رسوم متحركة وكوميدي ودراما. للمخرجين بيرون هوارد وجاريد بوش، والنجوم مثل: ستيفاني بياتريس وديان غيريرو وجيسكيا دارو.