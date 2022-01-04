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تستعد الفنانة منة شلبي لتصوير أول مشاهد مسلسلها الرمضاني الجديد «بطلوع الروح»، يوم الخميس المقبل، وذلك عقب الانتهاء من جميع تحضيرات المسلسل من ترشيح الأبطال ومعاينة أماكن التصوير المختلفة. حيث انتهت المخرجة كاملة أبوذكري أخيراً من معاينة أماكن التصوير المختلفة، ومن المقرر أن تجمع أول مشاهد العمل بين منة شلبي وأحمد السعدني. وكان قد تم تغيير اسم المسلسل من «اتجاه إجباري» إلى «بطلوع الروح»، ومن المقرر تصويره بين القاهرة ولبنان، ويتكون من 15 حلقة فقط، ومن المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان. وتجري المخرجة كاملة أبوذكري جلسات عمل مكثفة مع الأبطال والشركة المنتجة للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، فيما يواصل الكاتب والسيناريست محمد هشام عبية كتابة حلقات العمل، حيث من المقرر أن ينتهي من كتابتها خلال أسبوعين. ومسلسل «بطلوع الروح» بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد داود وأحمد السعدني، وتأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبوذكري.