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تعاقدت الفنانة هنا شيحة على المشاركة في المسلسل الجديد «راجعين يا هوا» بطولة الفنان خالد النبوي. ومسلسل «راجعين يا هوا» سيتم عرضه في رمضان 2022، وهو قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وسيناريو محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة. والمسلسل من بطولة خالد النبوي، ونور، وهنا شيحة، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد داش، وإسلام إبراهيم، وأحمد خالد صالح، وكريم قاسم، وسلمى أبو ضيف. ومن ناحية اخرى، يعرض لهنا شيحة حاليا فيلم «مربع برمودة» مع مصطفى خاطر وروجينا وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت ومحمد جمعة ودينا وعايدة رياض ونهى رأفت، من تأليف هشام هلال وإخراج طارق رفعت.

