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ما بين الحديث عن «ظهور المنصات الإلكترونية» و«تراجع الإنتاج السينمائي» و«المحاولة للتغلب على ملل الجمهور»، تباينت آراء النقاد حول دراما «الحكايات القصيرة»، والتي استطاعت أن تفرض نفسها على «سوق المسلسلات» خلال الفترة الماضية، ليس هذا فحسب لكن البعض سارع لاعتبارها «ثورة فنية على الأعمال الطويلة» و«تصحيحاً لمسار» الدراما بشكل عام، وجاء النجاح الكبير الذي حققته عدة أعمال عُرضت تحت لافتة «الحكايات» ليؤكد أن هذه النوعية من الدراما ستكون المسيطرة خلال الفترة المقبلة.

إلى جانب المتابعة الكبيرة التي تحظى بها دراما «الحلقات القصيرة» أو «الحكايات» من جانب الجمهور، والإشادة الفنية التي تلقتها من النقاد، فإنها أسهمت في إحداث حالة حراك داخل الأوساط الفنية، ليس على مستوى تزايد معدلات الإنتاج فحسب، لكنها تسببت أيضا في ظهور عدد غير قليل من النجوم الشباب، الذين أتيحت لهم الفرصة في المشاركة في «الحكايات»، وأعطتهم المساحة الكافية لإبراز موهبتهم بعيدًا عن دراما الحلقات الطويلة التي كانت تعتمد على «النجم الأوحد» أو «البطولة المطلقة»، هذا فضلًا عن مساهمتها فيما يمكن وصفه بـ«إعادة اكتشاف النجوم القدامى»، وتقديمهم بشكل أبهر الجمهور.

تراجع السينما

وفي هذا السياق قال الروائي والأديب المصري، إبراهيم عبد المجيد: دراما الحكايات تصدرت المشهد الحالي بسبب تراجع مستوى الإنتاج السينمائي، ولهذا يمكن القول إنها أصبحت بديلاً قوياً للسينما ومع سرعة العصر تصدرت الحلقات القصيرة قوائم المشاهدات.

كما أن لمنصات الإلكترونية التي تتبنى هذه الأعمال وتنتجها ستصبح بديلا عن قنوات التليفزيون التي لا تزال تعمل وفق سياسة واحدة، فالمنصات تقدم التنوع، وهكذا هو الفن الذي لا يمكن أن يكون في سلة واحدة، فالمشاهد يشعر بالملل من المسلسلات وحيدة الفكرة، ولابد من التنوع، وستأخذ المنصات مكان التليفزيون .

بدوره أوضح السيناريست مجدي صابر، أن « المنصات الالكترونية نافذة جديدة تضاف لنوافذ العرض نافذة، وسوف تستمر، وهي نافذة جيدة ستضيف أنواع مختلفة من الدراما، لكن يعاب عليها أحيانا أنها تقدم بعض الأعمال التي لا تسمن ولا تغني من جوع كمسلسلات الرعب التي أشبهها بقزقزة اللب».

موضة لن تستمر

على الجانب الآخر قالت الناقدة فايزة هنداوي: هذه النوعية من المسلسلات وتحديدا دراما الحكايات المنفصلة أصبحت موضة، كما كانت مسلسلات «السيت كوم»، موضة في فترة من الفترات، ولهذا يمكن القول إنها ظاهرة، لكنها لن تستمر طويلا برغم إيجابياتها.

«فايزة» لفتت إلى أن «هذه النوعية من الأعمال الدرامية لا يجب التعامل معها كونها أسلوباً جديداً، لاسيما وأنها قدمت من قبل في عدة أعمال سابقة كمسلسل «هو وهي» و«اللقاء الثاني»، كما أن طبيعة الحياة اختلفت كثيرا عن الماضي، والجمهور أصبح يهوى متابعة الأعمال السريعة والوجبات الدرامية الخفيفة وهذه الأعمال مناسبة جدا للمرحلة التي نعيشها والتي يغلب عليها طابع السرعة في كل تفاصيلها».

وتابعت: الدراما الطويلة 30 حلقة أو أكثر، لم تكن قوية ومناسبة وجاذبة في كل أحداثها ولا يوجد بها إيقاع بطيء فهي إيجابية ولا يمكن أن ننتقدها، أما إذا كانت مملة وطويلة بلا هدف ولا أحداث جاذبة فتصبح إهداراً للمال والوقت ولا داعي لتقديمها، كما أن دراما الحكايات تفتح مجالا لاكتشاف المواهب وتقديم أكبر عدد من الموهوبين إلى الجمهور.

«فايزة» شددت أيضا على أن«انتشار المنصات الرقمية خدم الدراما القصيرة بشكل كبير، خاصة أن الضرورة الفنية والأزمات المحيطة بسوق الإنتاج الدرامي أصبحوا مهمين جدا ولهم تأثيرهم في تغير شكل الإنتاج».

