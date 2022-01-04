إضاءات

الصدمة التي خلفها رحيل الثنائي الأشهر في الوسط الفني المصري، سمير غانم، وزوجته دلال عبد العزيز، ألقت بظلالها لأشهر عدة على حياة ابنتيه، ودخلت أسرة «فطوطة» حالة من الحداد على رحيل «سمير ودلال» امتدت لفترة طويلة، غير أن الأيام القليلة الماضية، شهدت ما يمكن وصفه بـ«نهاية أيام الحداد»، بعدما ظهرت الابنة الكبرى لـ«سمير» في احتفالية تجديد اعتمادها سفيرة للنوايا الحسنة، من جانب منظمة اليونسيف، وكذا ظهر الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، في أكثر من جلسة تصوير، وإعلانه استئناف تصوير أحدث أعماله السينمائية، فيلم «تحت تهديد السلاح»، وكذا المشاركة في بروفات مسرحية «في نص الليل».

«الرداد» بدأ في استعادة نشاطه بالكشف عن جلسة تصوير جديدة له خضع لها مؤخرا في الصحراء، ونشر «حسن» الصور عبر حسابه بموقع «إنستغرام»، مصحوبة بتعليق: «اشتقت لنفسي أنا سعيد بعودتها»، ليعبر بها عن عودته مرة أخرى لحياته الفنية بعد توقف لفترة كبيرة عقب وفاة والدته ووفاة والدي زوجته النجمة إيمي سمير غانم.

ولاقت الصور إعجاباً كبيراً من جمهوره عقب نشره لها، وعلقت شقيقته «دنيا» عليها قائلة: «مسرورة جدًا لكوني في حياتي أخ عزيز وأفضل ممثل..ليس لدي تعليق واحد فقط لأصف مدى فخري بك وحبك».

فطوطة

لم تكد تمر أيام قليلة بعد نشر «الرداد» صور «سيشن الصحراء»، إلا وأتبعه بنشر صور جديدة، يرتدي فيها «جاكيت جينز» مرسوم عليه صورة «فطوطة» أشهر شخصيات الفنان الراحل سمير غانم ومكتوب عليه كلمته الأشهر «أنستونا»، وعلق الرداد على الصور: «الأسطورة».

المثير في الأمر هنا أن عودة «الرداد» لم تخلُ من بعض الشائعات، حيث تناقل البعض خلال الفترة الماضية أنباء تشير إلى انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، وهو ما دفعه للخروج ونفي الأمر الذي وصفه بـ«الشائعة»، مؤكدًا أنه «كلام سخيف وفاضي»، ومتابعًا: «ماورهومش غير القرف وسيرة الناس».

وأشار الرداد، أنه منشغل حاليًا بمسرحيته الجديدة «في نص الليل»، والذى يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، ومنهم ريم مصطفى محمد عبد الرحمن توتة، وغادة عادل، وهي من أعمال الراحل بهجت قمر، ويكتبها أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة. وإلى جانب مشاركته في بروفات مسرحيته الجديدة، يواصل الفنان حسن الرداد تصوير مشاهده في فيلم «تحت تهديد السلاح» بمنطقة الحزام الأخضر بمنطقة الشيخ زايد، ويتبقى له يومان تصوير فقط، وينتهى من تصوير مشاهده بالفيلم، ليدخل الفيلم بعدها عمليات المونتاج والمكساج، استعدادًا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب حسن الرداد كل من بيومي فؤاد، شيرين رضا، أحمد بدير، فتحي عبد الوهاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول جريمة قتل يتم اتهام فيها الرداد ويتم البحث عن ملابسات الجريمة.

وكان أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح» قد استأنفوا التصوير في شهر يوليو الماضي، بعد فترة من التوقف بسبب سفر بعض الأبطال والظروف التي مر بها بطل الفيلم حسن الرداد بوفاة حماته دلال عبد العزيز، وتم تصوير عدد من المشاهد في الشيخ زايد، قبل توقف الفيلم مرة أخرى بسبب انشغال المخرج بمسلسله «إجازة مفتوحة». يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم «توءم روحي» الذي طُرح في شهر أغسطس الماضي، وشارك في بطولته أمينة خليل، عائشة بن أحمد، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، حنان سليمان، داليا شوقي، وضيفة الشرف ميرنا جميل وتأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

ودارت أحداث «توءم روحي» في إطار رومانسي حول قصة حب قوية بين رجل وامرأة، حيث تواجههما الكثير من المشاكل والعقبات التي تجعل من حبهم شيئاً مستحيلاً تحقيقه على أرض الواقع.

الصورة الجديدة جاءت من حضورها لـ مؤتمر اليونيسف، حيث كتبت معلقة على تجديد المنظمة العالمية للتعاقد معها كسفيرة للنوايا الحسنة، قائلة: «سعيدة جدا بتجديد عقدي كسفيرة للنوايا الحسنة لليونيسف، وباستمتع بكل لحظة بحس فيها إني بأخدم الأطفال، النعمة اللى لازم كلنا نحافظ عليها ونوفر لهم كل الأمان والحب والراحة لأنهم اتخلقوا عشان يكونوا سعداء، وباتمنى إننا نقدر نساعد أطفالنا في تحقيق أحلامهم».

