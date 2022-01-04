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بحثًا عما يمكن وصفه بـ«الدعاية المجانية»، و«إثارة فضول الجمهور»، اعتمد الفنان المصري، خالد النبوي، طريقة جديدة للدعاية لفيلمه الجديد «قمر 14»، بعد نشره على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، وإنستغرام)، صورة «بوستر» دعائي لفيلمه الجديد، الذي تشاركه بطولته الفنانة شيرين رضا، وأرفق مع الصورة تعليقاً قال فيه «اللي يفرط في حبه يبقى حمار». إلى جانب التعليق، أضاف «النبوي» هاشتاج # مراد النجار، وهو اسم الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث «قمر 14» المقرر عرضه في دور السينما في 12 يناير 2022.

ويشارك في بطولته إلى جانب خالد وشيرين، غادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم إنتاج أحمد السبكي، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

بدورها.. أثارت بطلة «قمر14» الفنانة شيرين رضا، حالة من الجدل، بعد عرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة.

بعدما خرجت لتصرح ردًا على الانتقادات التي لاحقتها بسبب «قبلة» متبادلة بينها وبطل الفيلم خالد النبوي، وقالت شيرين: «مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة وشايفة كل حاجة ليها وظيفة في الفيلم زي كلامي لبسي شعري، كل حاجة ليها لازمة في الفيلم وكذلك المشاعر الإنسانية، الموجودة بين البشر، وذي اللي موجودة بين الاثنين المجوزين».

وأضافت: «إحنا من كتر ما نفرنا من الحاجات اللي كانت مقحمة علينا في السينما، بطلنا حتى نعمل المشاعر العادية».

وتابعت: «الناس وحشها أنها تشوف حاجة في مكانها، البوسة بالنسبة ليا عادي بس نعرف فين مكانها وإيه سببها وبعدين نقرر ضرورية ولا لأ».

يشار هنا إلى أن فيلم «قمر 14» يعتبر العمل الثاني الذي يجمع بين الفنان خالد النبوي والفنانة شيرين رضا خلال عام 2021 ، بعد مشاركتها سويًا في الحملة التسويقية لإحدى شركات الاتصالات المصرية.

