آراء

ليست حرباً جديدة لـ«النجوم» لكنه سباق أممي محموم نحو عسكرة الفضاء، إرسال محطات تجسس، وصواريخ عابرة للمجرات، وأخرى أكبر من سرعة الصوت بسبع أو حتى عشر مرات، ليست سباقًا جديدًا للتسلح فوق الأرض، لكنه ماراثون أممي نحو احتلال المناطق الاستراتيجية بالفضاء، حيث اللاحدود، واللاترسيم، واللاسيطرة.

بدأته الولايات المتحدة الأميركية ثم روسيا، ثم لحقت بهما الصين التي تجاوزت روسيا ليس في عدد المركبات التي ترسلها للفضاء بشكل دوري فحسب، إنما أيضًا في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الذي أصبح على بُعد ستة تريليونات فقط من الاقتصاد الأميركي بعد أن سجل الأخير نحو 21 تريليون دولار بنهاية 2021 كما سجل الاقتصاد الصيني نحو 15 تريليون دولار، في حين لم يصل حجم الاقتصاد الروسي إلى حدود التريليوني دولار بالأسعار الجارية، 1,8 تريليون دولار تقريبًا.

كل ذلك أدى إلى إحكام السيطرة على جانب استراتيجي من جوانب الفضاء المفتوح الذي يحتضن آلاف الأقمار الصناعية السابحة إلى جانب المركبات العسكرية التي تحمل معدات حربية، شأنها في ذلك شأن كل ما يمشي على الأرض خارج ثكنات جيوش الأمم الجرارة، وعلى البعد من حدود الأمم الأخرى المستهدفة.

في بيانات عسكرية شديدة اللهجة أطلقها «المنجمون» أو الخبراء العسكريون مع انطلاقة عام 2022 يتحدثون عن عالم الكتروني قد بدأ في غزو الفضاء ليس للاستخدام السلمي، لكن لتصوير المنشآت الاستراتيجية لدى الدول التي تمتلك الأطماع في السيطرة على الجانب «السماوي» أو العلوي من الكون، بعد أن بدأت ثروات الأرض في الاضمحلال، وأصبح الصراع عليها منطويًا على خسائر جسيمة.

المدهش حقًا والغريب في هذه القراءة حول عسكرة الفضاء أن الخبراء العسكريين العرب بدأوا في التلويح بضرورة كبح جماح التمدد الصيني خارج الأرض، ومطالبة الأمريكان بلجم هذا «الانفلات» الصيني من خلال الصديق الأميركي، هم يلوحون بإمكانية التفاهم مع السيطرة الأميركية حسب خبرتهم في الانصياع التاريخي لها، لكنهم لا يعرفون تحديدًا ما هو المدى الذي يمكن أن يذهب إليه التمدد الصيني، ما هي النتائج التي قد تترتب على الوجود الآسيوي خارج حدود السيطرة الكونية، بل خارج جاذبية التحكم البشرية عندما يفلت الزمام وتذهب كل قوة أرضية إلى حال سبيلها.

مشكلتنا نحن العرب أننا تربينا حتى كخبراء على ثقافة «الوالدية» الدول أو الشعوب الأولى بالرعاية ممن هم أكثر علمًا وأكثر قوة منهم، نحن نعيش عالة على الأمم التي سبقتنا، حتى قدرة مفكرينا على الحلم والتنبؤ بالقادم أصبحت مرهونة بل ومستسلمة تمامًا لما يمكن أن يقوم به «الصديق» الأميركي.

العالم يتحدث عن تبعية تكنولوجية للغرب على الأرض، ونحن نتشدق بحماية أميركية فضائية في السماء، العالم يحاول اللحاق بثورات الذكاء الاصطناعي، وانقلاب البيولوجيا على الإنسان، ونحن نتصارع على استيراد «الآيفون 13»، ونحزن لأن سامسونج 21 أو 22 اختفى من الأسواق.

العالم حتى ما يسمى بـ«النامي» يأمل في واقع أكثر إنتاجًا، وأكثر اكتشافًا لحاجات الإنسان ومشكلاته، ونحن نلهث لكي نقتفي آثار الأميركيين أو الصينيين على كواكب أخرى، نغط في سبات عميق تحت أسرتنا السميكة ملتحفين بالكسل، ومتدثرين بالطمأنينة الرتيبة.

العالم يبحث ونحن نسلتقي على الوسائد، العالم يحرق عباءته القديمة ونحن نقف بالطوابير أمام محال العباءات القديمة كي نكتنز منها ما يحلو لنا وما يثير لعاب فرجاننا.

مصيبتنا لم تعد في شعوبنا بقدر ما هي في مفكرينا، وكارثتنا ليست في جائحة تمضي وأخرى تحل، بقدر ما هي في آلياتنا للتعاطي مع الجوائح والمصائب والكوارث والأزمات في بلادنا القديمة، كنا نبحث، كنا نترجم، كنا نتعرف على الآخر حتى نأمن شره، واليوم نكره البحث، ونمل من الترجمة، ونعتمد على الوافد الأكثر تميزًا، والمستشرق الأكثر تجددًا، وننسى أننا كنا أمة لم تضحك من جهلها الأمم، لنصبح أمة تضحك من تخريفها الأمم، لم تعد لدينا ذاكرة حتى نعيد اجترار الماضي بأفراحه وأتراحه، ولم يعد لدينا مخزون نسحب منه لإعادة البحث والتنقيب عما كان أفضل فيعيدوا استخدامه واستهلاله، ولم تعد لدينا إرادة لكي نستهلك المكنون المتوارث تلقائيا حتى نضيف عليه أو نقيم على اطلاله الصروح والمنجزات.

لابد أن نخجل من أنفسنا ونحن لا نقتدي بمن سبقونا بقدر ما أصبحنا نتكل عليهم، لابد وأن نستعين بالله -عز وجل- ونقول لأنفسنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلما راودتنا فكرة جهنمية بالاتكال على الآخر المتقدم جدًا، وليس باستلهام العبر والدروس وتتبع خطوات تحضره، وتحركات نهضته، وآليات تفوقه.

مازالت أمامنا فرصة بأن نتجنب هذا التفكير السلبي، تلك المشعوذات التي يطلقها أشباه الخبراء لدينا، وأن نستقي المعلومات من مصادرها، والأبحاث من أمهات الكتب واستطلاعات الرأي التي نصنعها بأيدينا، باختصار أن يكون لدينا دور «ما» في بناء الثورة العلمية القادمة، وإلا فعلى دنيانا السلام.

