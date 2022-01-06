إرهـاب رجـال الشرطـة

آراء

يغيب عن اذهان كثير من الساسة والنشطاء سواء في المجال السياسي او الاعلامي والوسائط الالكترونية او الحقوقيين عموماً بمختلف مسمياتهم دور رجال الشرطة وأثناء تأديتهم للواجب الملقى على عاتقهم في حفظ النظام ومنع الجرائم يتعرضون بطبيعة الحال الى صعوبات ومخاطر كثيرة تُلحق بهم اضراراً مادية وأدبية وقد يصل هذا الضرر لأسرهم وهو ما يتطلب من الجميع العمل على حمايتهم.. خاصةً موضوع هيبتهم واحترامهم وتقدير مسؤوليات عملهم ما يساعدهم كثيراً على انجاز اهم وأكبر المسؤوليات المجتمعية الا وهي حق الأمن والنظام العام.

وهذا خلاف ما هو حادث واقعياً خاصةً في السنوات الأخيرة مع استمرار عمليات النزاع والجذب والشد بين السلطة التشريعية والتنفيذية ولغة التهديد والوعيد التي يستخدمها بعض النواب وبدأت تتناقل الى غيرهم من الاعلاميين والحقوقيين.. وهي غالباً ما تطول رجال الأمن والشرطة بمختلف مسمياتهم باعتبارهم الادارة التنفيذية في تنفيذ اوامر السلطتين التنفيذية والقضائية وهذا كله يحدث نتيجة الصراعات والمصالح الانتخابية والاجتماعية والحزبية والسياسية عموماً والتي كثيراً ما تُوجَّه الى وزير الداخلية تحت شعار الحريات.. وحقوق الانسان ومطالبته بعقاب هذا او نقل ذاك واتهام الشرطة بالتعذيب والتعدي والانحراف والتجاوز وكيل التهم والتهديدات.. وهذا كله يؤكد قلة الخبرات في عدم تقدير سوء عواقب الأمور لأن القيادات الأمنية وأفراد الشرطة بدأوا يترددون في الاندفاع والسعي في تعقب الجرائم وملاحقة مرتكبيها بعدما لاحظوا ان الكثير منهم اجتهادُه هذا عرَّضَه للكثير من الايذاء المعنوي سواء بالتهجم عليه والاتهامات التي طالته، والايذاء المادي من خلال الاجراءات الادارية كالنقل او العقوبات كالتوقيف عن العمل او عن الترقية او الخصم من الراتب او اجراءات التحقيق والمحاكمات.. كل هذا والكثير غيره ادى الى جمود ان لم نَقُل احجام في الاجتهاد بأداء الواجب والحيطة اكثر مما يلزم اتقاءً لأي ردود فعل متوقعة خاصةً مع الوضع الذي تعيشه البلد من تأزيم مستمر مع مجلس الأمة وهو ما ادى الى عرقلة العمل الأمني، واختلال في تحقيق العدالة الجنائية، علماً بأن جميع التشريعات في العالم بما فيها التشريع الكويتي قد منح رجال الشرطة بموجب نصوص قانونية مختلفة حماية جزائية ومعنوية ومادية مختلفة تقديراً لمهام مسؤولياتهم.

وهنا اُذكّر كل من يصرخ ويتغنى بالحرية بأن الشرطة هي الداعم الأساس والدرع الواقية للحرية، فكلما تمت المحافظة على الأمن والاستقرار عاشت الحرية وتنعمتم بها، فلا وجود لها بدون امن ينظم ممارستها ويمنع انحرافها ويصونها من اجل تحقيق التوازن المنشود بين السلطة والحرية.

هذا ما امكن قوله والله المستعان،،،

