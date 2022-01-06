سقوط مبكر.. ماذا لو استمر المطر؟

آراء

خلال ساعات عديدة غرقت الكويت بمياه الامطار، شوارع اغلقت ومركبات علقت وسط المياه، وجسور وانفاق غُمرت بالمياه ومناطق سكنية استخدم بعض المواطنين فيها اللنجات المطاطية ومدارس أجزت، ويخرج لنا أحدهم ويقول الحكومة نجحت بالتعامل مع سوء الاحوال الجوية ومياه الأمطار.

مواطنون تضررت مركباتهم وبعضهم تضررت منازلهم وغمرتها المياه بسبب سوء الصرف والمجاري، فمن يعوضهم بالله عليكم؟وهناك مواطنون لايزالون ينتظرون تعويض الحكومة جراء الاضرار التي لحقت بهم من الغرقة السابقة والتي اعلنت الحكومة حينها نيتها لتعويضهم.

هذا المسلسل سيستمر وهناك توقعات باستمرار هطول الأمطار فالغرقة والحاق الضرر بالمواطنين ليس المرة الاولى كما يبدو انها لن تكون الاخيرة، والسبب والعلة في سوء تنفيذ العمل بمشاريعنا والصيانة في وزارة الاشغال التي تعلن دائما استعدادها لموسم الامطار، ولكن كل مرة نغرق في شبر ماي، فإلى متى سيستمر مثل هذه المسلسلات دون حلول؟ لابد من معاقبة المتسبب في مثل هذه المناظر والأحداث وان تكون المحاسبة لوزاة الاشغال ومن قام بتوقيع واستلام هذه المشاريع، فبالله عليهم ساعات قليلة من الامطار تعطل البلد وتغرقه وتوقف الحركة في الشوارع الرئيسية والداخلية. التقصير في الجانب الحكومي واضح والمسؤولية واضحة على من تقع، إلا أن المستغرب أن تصريحات بعض نواب الامة خجولة وهناك نواب وكأن الأمر لايعنيهم ابدا، واقتصر التهديد والوعيد النيابي لبعض الوزراء الذين لم ينفذوا مطالبهم ومعاملاتهم أو من يختلفون معهم اختلافا شخصيا وهذا واضح للجميع.

قد يقول البعض أن الحكومة جديدة ووزير جديد وهو بعيد عن السؤال والجواب والمساءلة، إلا أن من يقبل على حمل الامانة ويقبل بالوزارة يجب أن يكون أمام مسؤولياته المستحقة من اللحظة الاولى ويسأل سياسيا أما كل كل وزير استلم نتعذر له بانه جديد ولايتحمل المسؤولية ونحن من اوائل الدول في عدد تشكيل الحكومات اذا «لاطبنا ولاغدا الشر» وسنبقى على «طمام المرحوم».

لابد من تشكيل لجنة تحقيق فيما حصل وتكون لجنة حقيقية وتعطى كل الصلاحيات وليست كلجان التحقيق التي تشكل متى ما ارادوا طمطمت أي قضية او تجاوز، ويجب أن يحاسب المسؤول عما حدث أثناء الامطار ونحن مازلنا في بدايه موسم الامطار.

بالله عليكم لو استمرهطول هذه الأمطار يوماً أو يومين ماذا سيحدث؟ فهل سنغرق جميعا وتتوقف حياتنا؟ وعلى نواب الأمة تفعيل دورهم الرقابي الحقيقي من أجل الوطن والمواطن ويتحملون مسؤولياتهم ويبرون بقسمهم.

في الختام أدعوالله أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه، وأن تزيل عنا وعن العالم بأسره هذا الوباء.

