آراء

اللون الأخضر من الألوان الجميلة وله تأثير على النفس، ويرمز الى الطبيعة والصحة والمال، وهو مريح للعين.

هناك معركة تسمى معركة الكرسي الأخضر، والكرسي الجالب للحظ الكرسي الذي من يجلس عليه يتغير بفكره، واسلوبه ووعوده وحتى أمواله،إلا من رحم الله، فلا نستغرب من البعض عندما يتغير، ولا نستغرب من البعض عندما تتغير مبادئه وقيمه،لأجل هذا الكرسي المرصع بلون الطبيعة الجالب للحظ فاتح الأبواب المغلقة، الضحية من اختاروا من يمثلهم لهذا الكرسي على أمل أن يحقق لهم آمالهم وتطلعاتهم البسيطة، العيب ليس بمن جلس على الكرسي العيب بمن رشح من جلس على هذا الكرسي، وهناك أمر سياسي لهذا الكرسي أنه يدور بنفس الأفكار وبنفس الوسائل، ولكن من يتعظ عندما يسمع نفس الأنغام ويرى نفس التحركات ليغير الاختيار.

فالعيب ليس بالكرسي العيب فينا، لان الكرسي جميل ويجلب الحظ والكل يتمناه.

