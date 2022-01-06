ماذا لو كان الآباء.. أغبياء؟!

الاخيرة

هناك جنون قائم في الكويت على القبول بالفساد الإداري والمالي، ومضاعفة كلفة المشاريع الحكومية، وعدم وضع الرجال الأكفاء الأمناء في الأماكن المناسبة، ليحولوا خسائر المؤسسات والشركات الحكومية لأرباح، ولترشيد ميزانيات الوزارات، والاستمرار بخطط تنمية تقوم على «الصرف المزدوج» أي الصرف على إنشاء المشاريع ثم الصرف على تشغيلها دون دراسات جدوى اقتصادية أو عوائد مالية لها، كحال خلق عشرات المستشفيات العملاقة التي لا ينتهي الأمر بكلفة البناء بل هناك صرف لاحق على رواتب الأطباء والأطقم العاملة وشراء الأجهزة والأدوية والصيانة والكهرباء والماء دون عائد أو حتى دون توقيف الهدر على العلاج السياحي والانتخابي.

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وكلما أهدرت الحكومة ملياراً يقوم بعض النواب بدلاً من ردعها ومنعها من هدر المليار، بتقديم طلبات ومقترحات لا مثيل لها بتاريخ الدول كلفتها عشرات المليارات، كحال مطالبات إسقاط القروض وصرف أموال التأمينات، وصندوق التنمية، واستمرار صرف الدعم لمن لا يستحقه... إلخ، وهم بهذا جعلوا الخزينة العامة للدولة أقرب لخزان مياه يصب في أنبوب ماء واحد وتخرج منه عشرات الأنابيب بعدد مقترحات النواب، لذا لا يمكن لهذا الخزان أن يمتلئ قط لسد حاجة الناس، والأرجح أن ينتهي الأمر خلال سنوات قليلة بضغوط حقيقية على سعر الدينار الكويتي في بلد يستورد كل شيء فينهار كما انهارت أسعار عملات دول إقليمية اقتصادها متنوع وأقوى بكثير من اقتصادنا لتضربنا حينها موجة غلاء لا تبقي ولا تذر، ويصبح حينها راتب شهر لا يكفي لشراء... خبزة وجبنة!

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آخر محطة:

لو أن العقلاء والحكماء من الآباء رفعوا نفس الشعار الأحمق القائم القائل «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب» بدلاً من الشعار الحكيم الذي عملوا به والقائل «وفر الفلس الأبيض لليوم الأسود»، وكم من أيام وسنين حالكة السواد قادمة، وقاموا بصرف كل عوائد النفط بدلاً من توفيرها واستثمارها، لاختفينا عام 90، فجزء مهم من تحريرنا قام على دفعنا كلفة قدوم القوات الحليفة ولو لم نكن نملك تلك الأموال لأصبحنا للأبد قضية منسية أخرى وجزءاً لا يتجزأ من دولة صدام للأبد، ولما سقط صدام لاحقاً، وكان الله في عون أجيال الكويت القادمة التي ينتوي البعض توريثهم ديوناً وخزائن خالية!

