محادثات خليجية - أميركية لضمان أمن الملاحة

عربيات ودوليات

الرياض- الوكالات: اعلن مجلس التعاون الخليجي في بيان، ان الأمين العام، نايف الحجرف، بحث مع قائد الأسطول الخامس الأميركي أهمية تعزيز أمن الممرات المائية، وضمان حرية حركة الملاحة في منطقة الخليج.

وأكد الحجرف «أهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري والذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والولايات المتحدة» وذلك خلال الاجتماع مع الفريق بحري شارلز برادفورد كوبر، قائد القوات البحرية الأميركية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس. وأوضح البيان أن الاجتماع تناول «مجالات التعاون المشتركة بين الجانبين وأهمية تعزيز أمن الممرات المائية وضمان حرية وسلامة وحركة الملاحة في منطقة الخليج العربي».

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه أوضح لوزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في مباحثاتهما بالعاصمة اليونانية أثينا، الثلاثاء، «تهديد جماعة الحوثي للملاحة الدولية، وآخرها اختطاف سفينة مدنية في عرض البحر». وشدد الوزير السعودي خلال المباحثات على «خطورة استمرار ميليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن».

الى ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس عن اجراء الوزير انتوني بلينكن لاتصالين هاتفين مع نظيريه السعودي، الأمير فيصل بن فرحان والإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد. وقال برايس في بيان للخارجية الأميركية «تحدث وزير الخارجية أنتوني ج. بلينكن مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان. وناقش الوزيران الحشد العسكري الروسي عند الحدود الأوكرانية، فضلا عن قضايا ثنائية وإقليمية أخرى، بما فيها اليمن والسودان وحقوق الإنسان».

وفي بيان منفصل قال برايس ان بلينكن ناقش مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الحشد العسكري الروسي عند الحدود الأوكرانية، فضلا عن قضايا ثنائية وإقليمية أخرى..» وأضاف برايس في البيان على أن من بين القضايا التي ناقشها بلينكن والشيخ عبدالله كان «آخر التطورات في اليمن وأثيوبيا والسودان. وهنأ الوزير بلينكن الإمارات العربية المتحدة على انضمامها إلى الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق من هذا الشهر».

في غضون ذلك حذر تحالف دعم الشرعية في اليمن أن «انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف من أي ميناء في اليمن سيجعله هدفا عسكريا مشروعا»، معتبرا أن «اختطاف ميليشيات الحوثي السفينة «روابي» انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي». وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي أنه يجب على الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة «روابي» من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح و عناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافا عسكرية مشروعة، وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.

