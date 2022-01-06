البصرة تغرق.. رئة العراق الاقتصادية «المهملة» في خطر

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البصرة- الوكالات: أعادت الأضرار التي لحقت بمناطق واسعة من محافظة البصرة جنوبي العراق جراء الأمطار والسيول الجارفة التي تعرضت لها خلال الأيام القليلة الماضية، المطالب بضرورة إنهاء الإجحاف بحق المحافظة التي تعتبر «رئة» اقتصادية للبلاد.

وكانت سيول ضربت البصرة، أخيرا مما أجبر الكثير من السكان على استخدام قوارب الصيد الصغيرة للتنقل داخل بعض الأحياء والمناطق المغمورة بالمياه في المحافظة. وفتحت هذه الحادثة باب النقاش الواسع مجددا حول ما يعتبره الكثير من أهالي البصرة إجحافا خدميا وتنمويا كبيرا بحق المحافظة، التي تعد من أغنى محافظات العراق بموارد الطاقة. وأطلق ناشطون عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ «البصرة تغرق» للفت الأنظار لمعاناة سكانها، ولمفارقة أن المحافظة التي تنتج نحو ثلاثة أرباع النفط العراقي، تعاني من اهتراء البنى التحتية ومن انتشار الفقر والبطالة. ويقول الباحث العراقي المتخصص في تحليل الأزمات، صفاء خلف لموقع «سكاي نيوز عربية» ان «من الطبيعي أن تغرق مدينة مثل البصرة مع أقل هطول للأمطار، فبنية الصرف الصحي وتصريف الأمطار متهالكة وتكاد تكون بلا فائدة، فآخر تحديث للبنيتين الفوقية والتحتية على نحو جدي جرى في العام 1989 عقب انتهاء الحرب العراقية- الإيرانية وعلى نحو محدود».

وتابع «التحديث الثاني تم بعد عام 2003 الذي أعلنته القوات البريطانية، كان شكليا ومحدودا، وعمل على تخريب البنية الأساسية التي تعاني أصلا من مشكلات في التصميم والاستيعاب». وعلى الرغم من المخصصات الاتحادية السنوية للبصرة بشقيها، موازنة تنمية الأقاليم، وحقوق البترودولار، لكن المحافظة ظلت تعاني «إهمالا حكوميا منهجيا على الرغم من كونها المسؤولة عن تمويل موازنة الدولة العراقية بنحو 80 بالمئة من مبيعات النفط والغاز».

