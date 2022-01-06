صالح: الحكومة الجديدة يجب أن تكون قادرة على مواجهة التحديات

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: شدد الرئيس العراقي، برهم صالح، امس على أنه «يتعين أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على التصدي للتحديات». وقال في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي إنه يؤكد على ضرورة إنهاء «الأزمات الملحة» في المنطقة.

ووقع صالح في 30 ديسمبر على المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم التاسع من شهر يناير. وقال الرئيس العراقي وقتذاك إن «الآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة».

وأضاف أن هذا «يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر». وأشار المرسوم إلى أن أكبر الأعضاء المنتخبين سنا في المجلس الجديد سيترأس الجلسة. وبعد تثبيت نتائج الانتخابات النيابية من قبل المحكمة الاتحادية في البلاد، ينتظر العراق انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان من أجل تشكيل الحكومة. وتتجه أنظار العراقيين إلى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، بعد أن حاز على 73 مقعدا، مشكلا بذلك الكتلة الأكبر تحت قبة البرلمان. يذكر أن المحكمة الاتحادية كانت صادقت في 27 ديسمبر على نتائج الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر، ورفضت الطعون التي تقدمت بها فصائل مدعومة من طهران.

