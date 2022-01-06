احتجاجات عنيفة في كازاخستان.. والرئيس يعلن «الطوارئ»

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نورسلطان - الوكالات: اقتحمت مجموعة من المتظاهرين، أمس مبنى الإدارة الرئيسي في ألماتي، العاصمة الاقتصادية لكازاخستان التي تشهد اضطرابات غير مسبوقة بعد زيادة في أسعار الغاز، في حين أعلنت حال الطوارئ بالعاصمة نور سلطان.

وأطلقت الشرطة قنابل صوتية والغاز المسيل للدموع ضد حشد من آلاف المتظاهرين لكنها لم تنجح في منعهم من دخول المبنى واستولى المتظاهرون على هراوات ودروع للشرطة.

وذكرت «رويترز» أن عاصمة البلاد، نور سلطان، أعلنت حالة الطوارئ، وذلك بعد أن أعلن رئيس كازاخستان قاسم-جومارت توكاييف، أمس إقالة الحكومة في محاولة لتهدئة غضب المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع الأسعار والأداء الحكومي.

وأشعل فتيل الاحتجاجات ارتفاع أسعار الغاز في البلاد، لكنّ الخطوة الحكومية لخفض الأسعار تلبية لمطالب المحتجين لم تسهم في تهدئة غضبهم.

وحجبت السلطات المواقع الإعلامية المحلية، حيث لا يمكن الوصول إليها من خارج البلاد، في ظل استمرار الاحتجاجات.

كما بدأت السلطات بحجب تطبيق «تليغرام» في جميع أنحاء البلاد بالإضافة إلى حجب برامج كسر التشفير «VPN» وغيرها، وقامت شركة «تيليكوم» المشكل الرئيسي للإنترنت في البلاد بحظر الشبكة مؤقتا.

وتشكل هذه الأزمة أكبر تهديد حتى الآن للنظام الذي أقامه الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي حكم الجمهورية السوفيياتية السابقة حتى 2019 لكنه ما زال يتمتع بنفوذ كبير.

ودعت روسيا إلى الحوار وليس إلى «الشغب لتسوية الوضع. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نؤيد الحل السلمي لجميع المشكلات في الإطار القانوني والدستوري ومن خلال الحوار وليس من خلال أعمال الشغب وانتهاك القوانين».

ودعا توكاييف السكان في مقطع فيديو نُشر على موقع فيسبوك إلى الهدوء. وقال «لسنا بحاجة إلى صراع» بعد أن حذر المحتجين في وقت سابق من أي «استفزاز».

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن أكثر من مئتي متظاهر اعتقلوا بتهمة «الإخلال بالنظام العام» و95 من رجال الشرطة جرحوا. وأضافت أن المتظاهرين قاموا «باستفزازات» عبر قطع الطرق وحركة المرور.

وردد المتظاهرون الذين هاجم بعضهم سيارات هتافات مناهضة للحكومة مثل «لتستقل الحكومة» و«ليرحل الرجل العجوز» في إشارة إلى الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف داعم الرئيس الحالي وصاحب النفوذ الكبير.

