مصر.. إلباز يطالب بإعدام من يبني على أرض زراعية!

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: حذر العالم المصري الكبير فاروق الباز من البناء على الأراضي الزراعية الحالية، قائلا: «يجب تطبيق أحكام الإعدام والشنق والسجن المؤبد لمن يبني على الأرض الزراعية». وتابع الباز خلال تصريحات في برنامج «90 دقيقة» التلفزيوني «هناكل بعض بعد كدا (سنأكل بعضنا بعد ذلك).. يجب أن تظل الأراضي الزراعية باقية لإنتاج الطعام، فهي الأمن الغذائي». وتطرق للمشروعات القومية الزراعية في توشكى ومشروع الدلتا الجديدة، مشيرا إلى أن العلم ودراسة الصور الفضائية ساهما في التحقق من وجود المياه الجوفية في الصحراء الغربية وشرق العوينات.

