قضية بسنت.. مفاجأة جديدة باتهام المعلم بالتورط في تدميرها

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القاهرة - الوكالات: تكشفت مفاجآت صادمة في واقعة انتحار الفتاة المصرية بسنت خالد بعد تعرضها لابتزاز إلكتروني من خلال فبركة صور خادشة للحياء ونشرها. وفيما انكبت النيابة العامة المصرية على متابعة القضية التي أثارت سخطا كبيرا في مصر فقد كشفت التحقيقات معلومات للمرة الأولى لاسيما أن الخالة كانت على علم بشراء الفتاة بسنت خالد حبة الغلال السامة برفقة صديقتها.

وذكرت مصادر أمنية بحسب الإعلام المصري أن المتهمين في قضية فبركة الصور وابتزاز المنتحرة بسنت خالد طالبان في الأزهر الشريف، أحدهما طالب جامعي والثاني في الصف الثالث الثانوي، وقاما بتركيب صور بسنت على صور جنسية، علما أنه تم القبض عليهما وعرضهما على النيابة العامة للتحقيق.

وقالت مصادر إن المتهمين لديهما خبرة في تركيب وفبركة الصور والفيديوهات، بالإضافة إلى اختراق الحسابات الشخصية، وإن هناك فتيات كثيرة تعرضن لابتزازات من نفس المتهمين، وستكشف عنها التحقيقات الأيام المقبلة. وعن مصدر القرص المتسبب بالوفاة، أقرت خالة الفتاة أنها كانت تعلم بشراء بسنت لهذه المادة برفقة إحدى صديقاتها الأسبوع الماضي، دون تبيان نوعه. كما عاينت النيابة العامة منزل الضحية، وكذلك كلفت الطبيب الشرعي بتشريح الجثة، للتأكد من سبب الوفاة.

كما فجر سليمان شلبي، عم بسنت مفاجأة جديدة. وقال في مقابلة مع موقع قناة «العربية»: إن معلما يقوم بتدريس ابنة شقيقه شريك مع الشابين المتهمين في الجريمة، حيث سخر منها وتنمر عليها بعد نشر الصور المفبركة أمام زملائها، ما أدى لسوء حالتها النفسية ودفعها للانتحار.

وأضاف أن المعلم يعد فاعلا أساسيا وأصليا في الجريمة، ولم يقم بدوره التربوي في احتواء الفتاة وحمايتها ودعمها نفسيا، بل زاد من أزمتها وأصابها بالاكتئاب والإحباط ودفعها لإنهاء حياتها.

وكشف أن ابنة شقيقه لم تخبر أسرتها بالأمر وظلت تصارع الاشاعات بمفردها حرصا على عدم تسرب الخبر لوالدتها التي كانت تعاني من جلطة أثرت على حركتها.

في غضون ذلك تلقت أسرة فتاة الغربية المنتحرة صدمة جديدة حيث توفي مساء الثلاثاء جد الفتاة وتم دفن جثمانه بجوارها.

وأصيب الجد سليمان شلبي وهو عم والد الفتاة بوعكة صحية، وساءت حالته بعد واقعة انتحار ودفن حفيدته مساء السبت الماضي ليتوفى الثلاثاء.

وانتشر على نطاق واسع وسم «حق بسنت لازم يرجع» حيث عبر العديد عن غضبهم لترك الفتاة في هذه الحالة النفسية، وألقوا باللائمة على أهلها.

