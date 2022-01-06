قتلى وجرحى بحادث سير مروِّع في القاهرة

عربيات ودوليات

القاهرة - الوكالات: شهدت العاصمة المصرية القاهرة، أمس، حادث تصادم مروع بين أكثر من 13 سيارة متنوعة ما بين نقل ثقيل ونقل خفيف ونقل ركاب وخاصة.

الحادث وقع قرب مدينة 15 مايو أعلى الطريق الدائري الأوسطي القادم من القاهرة الجديدة باتجاه محافظة الفيوم جنوبا عند نفق الأوتوستراد، بحسب ما أكده مصدر أمني لقناة «سكاي نيوز». وقال شاهد عيان أحمد بكري (36 عاما)، ويعمل سائقا، إن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة من جانب إحدى سيارات النقل الثقيل، التي تفاجأ قائدها بتوقف حركة المرور عند مدخل نفق الأوتوستراد فدهس السيارات المتوقفة وتبع ذلك اصطدام عدة سيارات أخرى لنفس السبب. وحسب شاهد العيان فإن الحادث نتج عنه قتلى وجرحى وتفحم بعض السيارات، فيما تهشمت سيارات أخرى تماما بجميع ركابها.

وأوضح أن أجهزة الأمن والدفاع المدني وكذلك سيارات الإسعاف انتقلت للتعامل مع الحادث.

