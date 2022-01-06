«الصحة العالمية»: «أوميكرون» لا يدخل الرئة

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عواصم - الوكالات: كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية ان مزيدا من الأدلة تُظهر أن سلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس كورونا تصيب الجهاز التنفسي العلوي، وتسبب أعراضا أخف من المتحورات السابقة.

وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود للصحافيين في جنيف «نرى المزيد والمزيد من الدراسات التي تشير إلى أن «أوميكرون» يصيب الجزء العلوي من الجسم على عكس المتحورات الأخرى التي يمكن أن تسبب التهابا رئويا حادا»، وتابع أن هذه ربما تكون «أخبارا سارة». غير أنه قال إن سرعة انتشار «أوميكرون» تعني أنه سيكون المتحور السائد في العديد من الأماكن خلال أسابيع، ما يشكل تهديدا في دول لم يحصل عدد كبير من سكانها على التطعيم حتى الآن. وتتفق تصريحاته بشأن تراجع مخاطر الإصابة بالمرض مع بيانات أخرى تشمل دراسة من جنوب أفريقيا، وهي واحدة من أوائل الدول التي رُصد فيها أوميكرون.

وردا على سؤال حول ما إذا كان «أوميكرون» سيحتاج إلى لقاح خاص، قال محمود إن من السابق لأوانه تحديد ذلك، لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي ويجب ألا يتخذه القطاع التجاري وحده. في غضون ذلك واصلت الولايات المتحدة ودول أوروبية تسجيل أعداد قياسية من الإصابات بفيروس كورونا في حين حذرت منظمة الصحة العالمية من ظهور متحورات أكثر خطورة في ظل الانتشار السريع للمتحور «أوميكرون» حول العالم. فقد أحصت الولايات المتحدة مليونا و77 ألف إصابة جديدة بالفيروس و1700 حالة وفاة إضافية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز. وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، إنه سيكون هناك ارتفاع مستمر في عدد الإصابات بسبب سرعة «أوميكرون» وناشد بايدن من جديد الشعب الأميركي تلقي اللقاح، وقال في كلمة متلفزة قبل اجتماعه مع فريق البيت الأبيض للاستجابة لجائحة كورونا إن الجرعة المعززة فعالة وتحمي من متحور «أوميكرون». وأضاف الرئيس الأميركي أن المستشفيات مكتظة بالأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح في الوقت الذي يحتاج آخرون للرعاية الصحية في تلك الأماكن، وتابع قائلا «لذلك أدعو وأتوسل للجميع للحصول على اللقاح الآن».

