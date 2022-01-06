«المتحور الفرنسي».. معروف ولا يثير القلق حتى الآن

عربيات ودوليات

باريس - الوكالات: أوضحت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة شايب، أن «المتحور الفرنسي» الجديد المسمى «B.1640.2» مصنف من قبل منظمة الصحة على أنه «تحت المراقبة» أي أنه لا يثير القلق حتى الآن.وأضافت شايب في تصريح لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن المنظمة تنشر دوريا قائمة للمتحورات التي تثير القلق ومن بينها «أوميكرون»، وأكدت أن المنظمة تراقب تطورات بنية عشرات المتحورات لمرض «كوفيد - 19»، وتدرس أيضا تأثيراتها على الجسم وانتقالها من جسم لآخر.

واجتاحت الإنترنت موجة أخبار عن متحور جديد لفيروس «كورونا» رصد جنوب فرنسا، وسط مخاوف من يؤدي إلى تفاقم الوضع الوبائي في حين لا يزال عالمنا يتخبط في حالة ارتباك بسبب المتحور «أوميكرون». ونشر الخبر بداية كتغريدة للمعهد الطبي الجامعي في مارسيليا للأمراض المعدية، جاء فيها أن «المعهد الطبي الجامعي المتوسطي للأمراض المعدية رصد متحورا جديدا لـ«كوفيد - 19» وذلك في مدينة فوركالكييه (جنوب) وتم إعطاؤه اسم: B.1640.2». ونشرت هذه التغريدة في حساب المعهد الفرنسي، في التاسع من ديسمبر الماضي.

وقبل ثلاثة ايام أعادت الباحثة هيلين بانون نشر الخبر على حسابها على «تويتر»، لكن مع بعض «التشويق» الإضافي، إذ أرفقته ببحث علمي وبجملة تقول: إليكم بعض تفاصيل بنية البروتين الشوكي للمتحور الجديد.وبما أن الدراسة المرفقة منشورة في مجلة علمية هي «مدريكسيف» فقد أوحى ذلك بأنها مثبتة علميا. ويركز البحث على 46 طفرة في الفيروس، وقد أطلق الباحثون على هذا المتحور B.1640.2، علما أنه ناتج عن تحور آخر أعطي له الاسم B.1640، وهو مرصود من قبل وزارة الصحة الفرنسية في سبتمبر 2021.

