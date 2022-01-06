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عربيات ودوليات

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ماكرون يتعهد بالتخلص من غير المطعمين!


استخدم الرئيس إيمانويل ماكرون لغة قاسية في تعهده بشن حملة حكومية على كل من يعارض التطعيم ضد فيروس كورونا في فرنسا. وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان: «غير الملقحين، أريد حقاً التخلص منهم. سنواصل القيام بذلك (التطعيم) حتى النهاية. هذه هي الاستراتيجية». وأضاف أنه «لن يرسل (غير الملقحين) إلى السجن ولن يتم تطعيمهم بالقوة». وتابع: «لذلك نحن بحاجة إلى إخبارهم، اعتباراً من 15 يناير، لن تتمكن من الذهاب إلى المطعم بعد الآن، ولن تكون قادراً على تناول الطعام، ولن تتمكن من تناول القهوة، أو الذهاب إلى المسرح، السينما إن لم تكن مطعما». ردت مارين لوبان، رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي، على تصريحات ماكرون من خلال تغريدة: «لا ينبغي للرئيس أن يقول ذلك.. إيمانويل ماكرون لا يليق بمنصبه».


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