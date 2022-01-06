نابولي يطالب بتأجيل لقائه أمام يوفنتوس

دوليه

قال تقرير صحافي، أول من أمس، إن أوريليو دي لورينتيس رئيس نادي نابولي، طالب بتأجيل مباراة فريقه أمام يوفنتوس، بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا مؤخرًا. ويستعد نابولي لمواجهة يوفنتوس، اليوم، على ملعب أليانز ستاديوم بتورينو، في قمة مباريات الجولة 20 من الدوري الإيطالي.

وبحسب صحيفة «إل ماتينو» الإيطالية، فإن دي لورينتيس غاضب بشدة ويساوره بعض القلق من رحلة فريقه إلى مدينة تورينو، خاصة في ظل الإصابات المتعددة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريقين في الأيام الأخيرة.

وأضافت أن نابولي أبلغ قلقه إلى إدارة الوقاية بالسلطات المحلية بمدينة نابولي، وهو نفس الأمر الذي منع سفر الفريق إلى تورينو في عام 2020 وتسبب في دخول الفريق في معركة قانونية بعد ذلك.

وتابعت أن دي لورينتيس تواصل تليفونيا مع دال بينو، رئيس رابطة الدوري الإيطالي، وطالبه بتأجيل المباراة المقرر لها اليوم. وأشارت الصحيفة إلى أن نابولي يفكر أيضًا في تأجيل مغادرة الفريق إلى تورينو حتى صباح اليوم، من أجل تقليل مخاطر الإصابة بالفيروس والحصول على صورة أوضح للوضع الراهن. جدير بالذكر أن تقارير صحفية إيطالية أكدت في الساعات الأخيرة أن رابطة الدوري الإيطالي ليس لديها أي نية لتأجيل أي مباراة بالكالتشيو.

