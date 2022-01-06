أزمة في مان يونايتد

دوليه

يواجه رالف رانغنيك، مدرب مان يونايتد، أزمة في غرف خلع الملابس تهدد بخروج الفريق عن مساره خلال الموسم الجاري. وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية، إلى شعور عدد من النجوم بأن بعض زملائهم الكبار يمتلكون نفوذا على المدرب عند اتخاذه القرارات الكبيرة. وأضافت الصحيفة البريطانية أن هناك انقساماً في قلعة أولد ترافورد، خاصة مع إيمان البعض بأن هناك لاعبين مفضلين للمدرب على الرغم من ضعف مستواهم. ويأتي ذلك بعدما انتقد لوك شاو، ظهير مان يونايتد، زملاءه عقب الهزيمة يوم الإثنين الماضي أمام وولفرهامبتون بهدف دون رد، مشيرًا إلى افتقاد الفريق للالتزام والوحدة والحافز. يذكر أن رانغنيك سيتولى المهمة الفنية لمان يونايتد حتى نهاية الموسم، ومن ثم سيلعب دورًا استشاريا في الصيف. ويحتل مان يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي برصيد 31 نقطة، بفارق 22 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.