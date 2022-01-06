لابورتا مصاب بــ «كورونا»

دوليه

أعلن نادي برشلونة إصابة رئيسه جوان لابورتا بفيروس كورونا أول من امس. وذكر النادي في بيان أنه وبسبب الاتصال المباشر مع أشخاص ثبُتت إصابتهم بالفيروس، أجرى لابورتا أول من أمس اختباراً للمضادات وكانت النتيجة سلبية، ولكن في فترة بعد الظهر أجرى مسحة PCR فجاءت النتيجة إيجابية. وكان النادي أعلن إصابة وافده الجديد فيران توريس بالفيروس الاثنين. وذكر النادي الكاتالوني أنه لهذا السبب لم يسافر لابورتا إلى ليناريس لمواجهة برشلونة مع ليناريس ديبورتيفو في الكأس المحلية، أو إلى غرناطة لمواجهة فريقها في الدوري يوم السبت حيث سيتم عزل نفسه بحسب التعليمات الصحية. وأضاف بيان النادي: «يتمتع الرئيس لابورتا بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض. وعلى الرغم من ظهور نتيجة سلبية للنائب الأول للرئيس رافائيل يوستي، ولكن كإجراء احترازي لم يسافر هو الآخر مع الفريق الأول إلى ليناريس».